Появился первый снимок лунной поверхности со станции "Луна-25"

Кадр впечатляет

Российская автоматическая станция "Луна-25" совершила большой прорыв и уже отправила на нашу планету первые фотографии поверхности спутника Земли. Яркие кадры опубликованы на сайте Роскосмоса.



В объектив российской станции попал один из кратеров Луны, который носит название Зееман. С нашей планеты этот объект не виден и представляет большой интерес для экспертов. Высота его стенок поднимается на 8 километров по отношению к ровному дну.





Как напоминает информационный ресурс "МИР24", первый в истории кадр изображения обратной стороны спутника был сделан в 1959-м году станцией "Луна-3", созданной умельцами из СССР.

