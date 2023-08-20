Худшее подтвердилось: появились подробности трагедии с "Луна-25"

Худшее подтвердилось: появились подробности трагедии с "Луна-25"
Фото: Роскосмос
Официального заявления пока не было

Корпорация Роскосмос сообщила, что во время приземления АМС "Луна-25" произошла нештатная ситуация. Что именно случилось неизвестно даже спустя сутки, из-за чего пошли слухи о крушении аппарата. 

Источники в космической отрасли рассказали, что именно могло произойти с "Луной-25". По их словам, шансы на то, что станция продолжает оставаться на орбите Луны после команды на торможение стремится к нулю. 

"Двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения...", – сказали специалисты.

В случае, если бы аппарат пролетел мимо, то связь с ним бы сохранилась. Поэтому пока подтверждаются самые худшие подозрения – "Луна-25" потерпела крушение.

Эксперты говорят, что ошибки в расчетах при прогнозировании маршрута станции не было. Сказать, что именно привело к трагедии на данный момент крайне сложно. Они не исключают проблемы в системе связи или управлении, а также человеческий фактор. На данный момент в Роскосмосе, по их словам, "идет разбор полетов". 

Космическая программа "Луна-25" готовилась к запуску в течение 15 лет. Сообщается, что в минувшую субботу вечером на стацию, откуда велось управление аппаратом, прибыл первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов для проведения экстренного совещания.

Ранее корпорация публиковала первый снимок, сделанный станцией "Луна-25".

Источник: Московский комсомолец • Требует проверки
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