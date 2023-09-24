Странная выходка взбесившейся Загитовой на льду смутила зрителей

Фигуристка с мировым именем была чрезвычайно зла на себя

Алина Загитова к 21 году успела завоевать все мировые титулы в фигурном катании. Однако у страстной спортсменки случаются ситуации, в которых она может потерять контроль – если верить истории от спортивной журналистки Анастасии Логиновой.

Так, на контрольном прокате российской сборной в Москве Алина вела мероприятие вместе с Максимом Траньковым. Из-за затяжных пауз и путаницы в речевых оборотах спортсменка якобы пришла в бешенство. Анастасия утверждает, что Загитова "чуть ли не пинала воздух ногами".

Собственные промахи чрезвычайно злили Алину. И временами она выходила за экраны. В один момент фигуристка попыталась задать вопрос, на котором зависла прямо посередине.

"То ли сама на себя, что не смогла сообразить и довести вопрос до конца, то ли на Транькова", – рассказала в одном из подкастов журналистка.

К счастью, выход из той странной ситуации нашелся: Траньков все свел в шутку. Однако, считает спортивный корреспондент, факт остается фактом: Алина чрезвычайно болезненно реагирует на свои провалы на публике.