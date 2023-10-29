"Это было вау!": обнажившая ноги Загитова довела зрителей до исступления

Спортсменка привела зрителей в восторг своим эротичным номером

Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на открытии третьего этапа российского Гран-при в Красноярске с новым номером. Кажется, вся публика была в полном восторге – Алина дала жару.

21-летняя спортсменка ограничилась тройным флипом, после чего эффектно села на шпагат. И многие заметили, что прокат вышел шикарным – а сама Алина с ее ошеломительными бедрами выглядела просто потрясающе.

"Это было вау!", "Красавица, каких не сыскать", "Топит лед", – пишут восторженные зрители в комментариях под роликами.

Ни для кого не секрет, что после олимпийского золота звезда российского фигурного катания решила остановить карьеру после взятого первого места на Олимпиаде и победы на чемпионате мира: ныне Алина пытается добиться высот в карьере телеведущей.

Загитова, кстати, пытается развить себя в музыкальном направлении. А один из британских таблоидов даже называл ее самой сексуальной фигуристкой в мире.