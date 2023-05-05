Располневшая Загитова сверкнула промежностью на публике

Фигуристка показала, чем богата

Знаменитая российская танцовщица на льду Алина Загитова в последнее время не так часто радует поклонников виртуозными фигурными плясками. Девушка активно строит карьеру телеведущей и старается показать публике свои новые таланты. Откровенная фотография знаменитости порадовала многомиллионную армию ее фанатов.



На своей странице в социальной сети Алина выложила пикантный кадр, на котором позирует на катке. Девушка эффектно вывернула ножку, показав всем желающим перетянутую черными трусиками промежность.



Разумеется, подобного рода кадры являются обыденностью для спортсменок, посвятивших свою жизнь фигурному катанию. Наряды атлетов всегда отличаются смелостью: девушки демонстрируют подтянутые ноги, соблазнительные окружности и другие сокровенные части своего тела.





Однако свежий кадр заставил интернет-пользователей посудачить. Дело в том, что многие отметили – Загитова серьезно набрала в весе и округлилась. Впрочем, говорить о лишних килограммах пока не приходится. Тело Алины стало лишь более женственным и привлекательным.

