Нежная Алина Загитова показала "ложбинку греха" – мужчины в восторге

Нежная Алина Загитова показала "ложбинку греха" – мужчины в восторге
Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигуристая спортсменка продолжает радовать публику

Знаменитая фигуристка Алина Загитова в последнее время старается покорить публику своими новыми талантами. Девушка активно осваивает профессию телеведущей, а также регулярно балует народ откровенными фотографиями.

Недавно красотка решила отвлечься от насущных проблем и улетела на тропический курорт. Оттуда девушка постит соблазнительные фотографии, чем приводит в восторг мужскую часть своей многомиллионной армии фанатов.

Бурные обсуждения вызвал нежный кадр Загитовой в легком летнем наряде. Девушка надела простую белую футболку и распустила волосы. Больше всего народ порадовала откровенная зона декольте. Футболочка приоткрыла публике аппетитный вид на сокровенные зоны звездного тела. Наливная грудь фигуристки задорно выглядывает из одежды.

Фото: соцсети

Звездная ложбинка греха привела мужчин в восторг. Стоит отметить, что спортсменка является счастливой обладательницей пышных округлостей. Ее женственные формы давно активно обсуждают в социальных сетях. Мужчины отмечают, что возлюбленному Алины очень повезет. Спортсменка выросла настоящей красавицей.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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