Нежная Алина Загитова показала "ложбинку греха" – мужчины в восторге

Фигуристая спортсменка продолжает радовать публику

Знаменитая фигуристка Алина Загитова в последнее время старается покорить публику своими новыми талантами. Девушка активно осваивает профессию телеведущей, а также регулярно балует народ откровенными фотографиями.



Недавно красотка решила отвлечься от насущных проблем и улетела на тропический курорт. Оттуда девушка постит соблазнительные фотографии, чем приводит в восторг мужскую часть своей многомиллионной армии фанатов.



Бурные обсуждения вызвал нежный кадр Загитовой в легком летнем наряде. Девушка надела простую белую футболку и распустила волосы. Больше всего народ порадовала откровенная зона декольте. Футболочка приоткрыла публике аппетитный вид на сокровенные зоны звездного тела. Наливная грудь фигуристки задорно выглядывает из одежды.





Звездная ложбинка греха привела мужчин в восторг. Стоит отметить, что спортсменка является счастливой обладательницей пышных округлостей. Ее женственные формы давно активно обсуждают в социальных сетях. Мужчины отмечают, что возлюбленному Алины очень повезет. Спортсменка выросла настоящей красавицей.

