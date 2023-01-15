Секс-бомба Загитова перевозбудила мужчин своими великолепными ногами

Не забыла и про нижнее белье, которое натянула до предела

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в двадцать лет уже вовсю познает светскую жизнь, вращаясь не только в спорте, но и появляясь на публичных мероприятиях вместе с остальными видными представителям российского шоу-бизнеса.

Не забывает спортсменка и об отдыхе: недавно Алина сделала пару роскошных и соблазнительных снимков на яхте. Загитова не только засветила грудь с микроскопическим нижним бельем, но и продемонстрировала роскошные ноги.

Поклонники остались в восторге от фигуры своей фаворитки – посыпались сотни восторженных комментариев. Некоторые и вовсе заявили, что у Алины нет никаких конкуренток – настолько она их превосходит.



