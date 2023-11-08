Тугой костюм подвел Загитову: зрители увидели сокровенное

Фигуристка даже после завершения спортивной карьеры регулярно привлекает внимание публики

Алина Загитова давно не участвует в соревнованиях и не сражается за медали, выходя на лед чаще как участница шоу или на разогреве, но по-прежнему привлекает поклонников фигурного катания. Неудивительно, что любые промахи спортсменки становятся поводом для активных дебатов. Так вышло и сейчас с одной из старых фотографий фигуристки.

Загитова – первая российская фигуристка, собравшая полностью "большой шлем" в этом виде спорта: золотые медали чемпионата мира, Олимпиады, финала серии Гран-При и континентального первенства.

Остановив карьеру после взятия первого места на Олимпиаде, Алина успела попробовать силы в разных сферах: побывать ведущей шоу "Ледниковый период", певицей и даже испытать себя на боксерском ринге.

Неловкие ситуации у Алины – обычное дело, особенно когда речь идет о публичных выступлениях. Ошибки припоминают ей долго, ведь интернет помнит все. Доказательство этого утверждения всплыло в Телеграм-канале "Тулуп Тутберидзе", где юная Алина снята в очень неудачном ракурсе.

Выполняя элемент, она высоко закинула ногу, придерживая ее руками, и при этом открыла сокровенные складочки, чуть прикрытые тонким нарядом. Подобные снимки – обыденность для фигурного катания. Но под снимком начали оставлять комментарии как хейтеры, так и защитники спортсменки.

Одни насмешливо заметили, что Загитова всегда была крупной барышней, а выражение ее лица на всех фотографиях с соревнований и шоу не отличается жизнерадостностью. Другие возразили, что либо неудачный ракурс, либо фотошоп, потому что снимки стройной фигуристки легко гуглятся.

Нашлись и те, кто удивился профессионализму мастеров, сшивших явно неудачные наряды, ведь костюмы фигуристов должны предполагать шпагаты, кульбиты, прыжки, сильно открывающие тела девушек.

Ранее мы писали, что Алина Загитова поразила зрителей изящным шпагатом, эффектно открывшим потрясающе красивые бедра фигуристки.

