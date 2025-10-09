Родные раскрыли правду о разводе Самойловой и Джигана

Многие подозревают пару в пиаре на проблемах в отношениях

Слухи о том, что Оксана Самойлова и Джиган планируют развестись после 13 лет брака являются фейком. Об этом рассказали близкие родственники пары. Ранее стало известно, что блогер официально подала заявление на расторжение брака и оплатила госпошлину.

Отец рэпера в беседе со "СтарХитом" сообщил, что новость и разводе сына – неправда. Но давать какие-либо пояснения на этот счет отказался. Брат модели заявил, что не знает подробностей того, что происходит в отношениях Оксаны и Дениса.

В Сети многие подозревают пару в пиаре на возможном разводе. Подобная ситуация случилась у них еще пять лет назад, когда Самойлова также подала заявление, но позже его отозвала. Публика напомнила, что до этого знаменитости анонсировали выход собственного реалити-шоу в духе семейства Кардашьян, поэтому существует вероятность, что новости о предстоящем разрыве – лишь прогрев перед запуском.

Некоторые также полагают, что развод – это способ отвлечь внимание от скандала с модным показом, на который Оксану Самойлову не пустили. Многие высмеяли блогера в Сети за то, что, несмотря на инцидент, она продолжала демонстрировать на своих страницах причастность к мероприятию.

Также во время поездки за границу модель выставляла провокационные фотографии в нижнем белье.