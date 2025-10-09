Родные раскрыли правду о разводе Самойловой и Джигана

Родные раскрыли правду о разводе Самойловой и Джигана
Фото: соцсети
Многие подозревают пару в пиаре на проблемах в отношениях

Слухи о том, что Оксана Самойлова и Джиган планируют развестись после 13 лет брака являются фейком. Об этом рассказали близкие родственники пары. Ранее стало известно, что блогер официально подала заявление на расторжение брака и оплатила госпошлину.

Отец рэпера в беседе со "СтарХитом" сообщил, что новость и разводе сына – неправда. Но давать какие-либо пояснения на этот счет отказался. Брат модели заявил, что не знает подробностей того, что происходит в отношениях Оксаны и Дениса.

В Сети многие подозревают пару в пиаре на возможном разводе. Подобная ситуация случилась у них еще пять лет назад, когда Самойлова также подала заявление, но позже его отозвала. Публика напомнила, что до этого знаменитости анонсировали выход собственного реалити-шоу в духе семейства Кардашьян, поэтому существует вероятность, что новости о предстоящем разрыве – лишь прогрев перед запуском.

Некоторые также полагают, что развод – это способ отвлечь внимание от скандала с модным показом, на который Оксану Самойлову не пустили. Многие высмеяли блогера в Сети за то, что, несмотря на инцидент, она продолжала демонстрировать на своих страницах причастность к мероприятию.

Также во время поездки за границу модель выставляла провокационные фотографии в нижнем белье.

Источник: СтарХит

"Зеленый свет": объявлено о смене позиции Трампа по конфликту на Украине

Ситуация может измениться кардинальным образом

"Впервые слышим": в США резко высказались после заявления Рябкова

Один шаг вашингтонской администрации назвали опасной чертой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей