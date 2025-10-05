Самойлова похвасталась телом в "голом" боди на фоне слухов о разводе

Знаменитость показала новый провокационный наряд

Популярный блогер Оксана Самойлова опубликовала на своей странице новые кадры, похваставшись перед поклонниками модными нарядами. На одном из снимков модель предстала в "голом" боди, который подчеркивал ее стройную фигуру. Провокационным снимком знаменитость поделилась на фоне слухов о разводе с рэпером Джиганом.

Самойлова позировала перед камерой в нижнем белье, украсив образ обилием аксессуаров: черной сумкой, подвязанным на бедрах свитером, колье и поясом с замком, в котором некоторые подписчики усмотрели намек на ее мужа и "пояс верности". Внешний вид звезды дополнял макияж и укладка в стиле Ким Кардашьян.

Такой публикацией Оксана поделилась спустя почти месяц молчания в соцсетях, которое случилось после публикации видео с Джиганом и неизвестной девушкой на вечеринке. С тех пор супруги нигде не появлялись вместе, а блогер и вовсе уехала за границу без мужа, оставив его с детьми. Поговаривают, что между Самойловой и рэпером действительно мог произойти серьезный разлад, хотя некоторые подозревают, что пара просто лишний раз решила привлечь к себе внимание общественности.