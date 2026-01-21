Шансы Джигана получить половину нажитого с Самойловой оценил адвокат Бенхин

Семейная лодка знаменитостей потерпела крушение

Адвокат Александр Бенхин объяснил, есть ли у Джигана реальные шансы пересмотреть брачный договор с Оксаной Самойловой и претендовать на часть совместно нажитого имущества. По его словам, задача для музыканта будет крайне непростой.

Юрист отметил, что для отмены или изменения условий брачного контракта артисту придется доказать, что в момент его подписания он не осознавал значение своих действий и не понимал юридических последствий документа. Именно этот аргумент считается ключевым в подобных спорах. Как известно, по договору практически все имущество должно остаться Самойловой.

При этом адвокат напомнил, что в российской судебной практике уже бывали редкие, но показательные прецеденты. В качестве примера он привел историю Лидии Федосеевны-Шукшиной, которой удалось через суд оспорить сделку, доказав, что в момент передачи недвижимости бывшему возлюбленному Бари Алибасову она не могла трезво оценивать происходящее. Тогда суд признал аргументы убедительными и вернул имущество прежней владелице.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что такие случаи единичны и требуют весомой доказательной базы. Простого желания пересмотреть договор или недовольства его условиями для суда недостаточно.

Ранее стало известно о намерении Джигана добиваться раздела имущества и получить половину активов при разводе.