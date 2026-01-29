Оксана Самойлова выставила пикантное фото и смутила фанатов

Красотка все чаще поражает подписчиков откровенным контентом

Оксана Самойлова продолжает удивлять подписчиков. Очередная эффектная съемка вызвала бурную реакцию публики. Бизнесвумен и многодетная мать показала себя в смелом образе, подчеркнувшем ее подтянутую фигуру и аппетитные округлости.

На видео красотка позировала перед зеркалом, снимая себя на телефон. Для образа она выбрала черное кружевное белье и короткую меховую юбку. Внешний вид знаменитости моментально стал поводом для споров.

Часть аудитории восприняла ролик негативно. В комментариях появились упреки и недоумение – пользователи не понимают, зачем многодетная мать выкладывает контент, достойный "жриц любви". Многие писали, что образ выглядит слишком уж вызывающе.

Однако нашлось немало и тех, кто встал на сторону модели. Поклонники напомнили, что она – мать четверых детей, и при этом находится в отличной форме, чем вызывает восхищение.

