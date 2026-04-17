"Просто "привет-пока": Киба раскрыла, почему свела общение с Лепсом к минимуму
Аврора Киба. Фото: Инстаграм (запрещен в РФ) avrorakiba
20-летняя дива находится в отношениях с племянником президента Азербайджана

20-летняя Аврора Киба, расставшаяся с 63-летним Григорием Лепсом в начале года, впервые подробно высказалась о своих новых отношениях. На одном публично мероприятии девушка рассказала, как теперь общается с бывшим возлюбленным.

По ее словам, близкий контакт с экс-женихом был бы неуважением к ее нынешнему парню – миллионеру Рустаму Гаджиеву, который приходится племянником президенту Азербайджана. Аврора подчеркнула, что теперь их общение ограничивается лишь случайными приветствиями.

"Просто дружеские: "Привет – пока", – поделилась экс-избранница певца. 

Девушка также поделилась, что новый избранник радует ее ежедневными комплиментами и ухаживаниями. По ее признанию, каждое утро начинается с фраз "доброе утро, моя королева". Она отметила, что впервые в жизни чувствует столько любви и заботы.

Сам Лепс, кстати, уже успел оценить нового парня своей экс-возлюбленной. Это произошло на красной дорожке премьеры фильма "Новая теща".

Ранее Аврора выложила в соцсетях совместное фото с избранником. Поклонники обратили внимание, что он очень похож на Рустама Гаджиева. Пару уже замечали вместе на отдыхе в Рио. О романе Лепса и Кибы стало известно летом 2024 года, певец даже делал ей предложение, но в начале 2026-го они расстались.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Такого еще не было!" Переводчик выругался матом после конференции Зеленского

Эксперт не смог сдержать эмоции

"Идея провалилась": в Киеве сделали смелое заявление о Путине

Многие понимают, что Незалежная стала марионеткой в руках зарубежных кураторов

