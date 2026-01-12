65-летний Олег Меньшиков признался, что регулярно ходит к косметологу

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
65-летний Олег Меньшиков признался, что сохраняет молодость лица благодаря косметическим процедурам: актер регулярно ходит к косметологу. И свою молодость таким образом поддерживает уже довольно давно.
Олег ходит в салон и пользуется одной и той же косметикой около 15-20 лет: активно пользуется и различными сыворотками, и кремами.
"Но больше ничего", – добавил артист в беседе с Ляйсан Утяшевой.
Олег тщательно следит за питанием и не ужинает после шести вечера. Особый упор артист делает на завтрак. А супруга дает ему витамины, в которых уже довольно хорошо разбирается. И никакого фастфуда.
А на работе Олег – весьма строгий начальник, который устраивает взбучку актерам даже в случае небольшого опоздания в театр. Подобных промедлений со стороны подчиненных он не приемлет: жутко раздражается, когда слышит, что кто-то будет на работе на 20 минут позднее.
"Я говорю: "Старик, 20 минут – не опоздание, а неявка", – высказался актер в шоу "Дерзкая готовка".
Ранее в СМИ поползли слухи, что у Меньшикова обнаружили рак. Сам артист опроверг эти заявления, уточнив, что все прозвучавшее – не более чем выдумки. Хотя и признался, что страдает шопоголизмом.
В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет
Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского