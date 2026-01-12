65-летний Олег Меньшиков признался, что регулярно ходит к косметологу

65-летний Олег Меньшиков озвучил секрет молодости своего лица
Фото: АГН Москва
Артист уже 15-20 лет использует одни и те же средства

65-летний Олег Меньшиков признался, что сохраняет молодость лица благодаря косметическим процедурам: актер регулярно ходит к косметологу. И свою молодость таким образом поддерживает уже довольно давно.

Олег ходит в салон и пользуется одной и той же косметикой около 15-20 лет: активно пользуется и различными сыворотками, и кремами.

"Но больше ничего", – добавил артист в беседе с Ляйсан Утяшевой.

Олег тщательно следит за питанием и не ужинает после шести вечера. Особый упор артист делает на завтрак. А супруга дает ему витамины, в которых уже довольно хорошо разбирается. И никакого фастфуда.

А на работе Олег – весьма строгий начальник, который устраивает взбучку актерам даже в случае небольшого опоздания в театр. Подобных промедлений со стороны подчиненных он не приемлет: жутко раздражается, когда слышит, что кто-то будет на работе на 20 минут позднее.

"Я говорю: "Старик, 20 минут – не опоздание, а неявка", – высказался актер в шоу "Дерзкая готовка".

Ранее в СМИ поползли слухи, что у Меньшикова обнаружили рак. Сам артист опроверг эти заявления, уточнив, что все прозвучавшее – не более чем выдумки. Хотя и признался, что страдает шопоголизмом.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей