65-летний Олег Меньшиков признался, что регулярно ходит к косметологу

Артист уже 15-20 лет использует одни и те же средства

65-летний Олег Меньшиков признался, что сохраняет молодость лица благодаря косметическим процедурам: актер регулярно ходит к косметологу. И свою молодость таким образом поддерживает уже довольно давно.

Олег ходит в салон и пользуется одной и той же косметикой около 15-20 лет: активно пользуется и различными сыворотками, и кремами.

"Но больше ничего", – добавил артист в беседе с Ляйсан Утяшевой.

Олег тщательно следит за питанием и не ужинает после шести вечера. Особый упор артист делает на завтрак. А супруга дает ему витамины, в которых уже довольно хорошо разбирается. И никакого фастфуда.

А на работе Олег – весьма строгий начальник, который устраивает взбучку актерам даже в случае небольшого опоздания в театр. Подобных промедлений со стороны подчиненных он не приемлет: жутко раздражается, когда слышит, что кто-то будет на работе на 20 минут позднее.

"Я говорю: "Старик, 20 минут – не опоздание, а неявка", – высказался актер в шоу "Дерзкая готовка".

Ранее в СМИ поползли слухи, что у Меньшикова обнаружили рак. Сам артист опроверг эти заявления, уточнив, что все прозвучавшее – не более чем выдумки. Хотя и признался, что страдает шопоголизмом.