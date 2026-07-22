Ивану Охлобыстину — 60: актер, сценарист и священник отмечает юбилей

Самые яркие высказывания Охлобыстина о семье, детях, современном кинематографе и СВО — в материале Утро.ру

22 июля Иван Охлобыстин отмечает 60-летие. Актер, режиссер, сценарист, писатель и священник РПЦ остается одной из самых ярких и противоречивых фигур российского кино.

Биография

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха "Поленово" в Тульской области, где его отец работал главным врачом. В 1992 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Таланкина. Уже в студенческие годы Охлобыстин заявил о себе как автор и актер с редкой творческой энергией: писал сценарии, снимал короткометражки и играл в кино.

Творчество

Одной из ранних актерских удач стала роль в фильме "Нога", за которую Охлобыстин получил фестивальное признание. Как сценарист он связан с фильмами "ДМБ", "Даун Хаус", "Параграф 78", "Дом Солнца", "Иерей-сан. Исповедь самурая". Массовую славу ему принес сериал "Интерны", где он сыграл доктора Андрея Быкова – резкого, ироничного и мгновенно ставшего цитируемым героя.

Семья и взгляды

В юбилейном материале NEWS.ru напомнил, что Охлобыстин много говорит о семье, верности и воспитании детей. Актер выступает против полигамии, считает основой брака уважение и духовную близость, а в воспитании детей делает ставку на личный пример, а не на давление. С 1995 года он женат на актрисе Оксане Арбузовой. В семье шестеро детей.

Церковь и общественная позиция

Отдельная глава его жизни связана с православием. В 2001 году Охлобыстин был рукоположен в священники, служил в Ташкенте и Москве. В 2010 году по собственной просьбе был временно запрещен в священнослужении и вернулся к активной работе в кино.

Охлобыстин также известен резкой общественной позицией. После 2022 года он поддержал СВО, жестко критиковал уехавших из России артистов и говорил, что представители культуры должны помогать фронту и поддерживать людей, участвующих в боевых действиях.

Кино сегодня

Современный кинематограф Охлобыстин оценивает критично: по его мнению, кино часто страдает от давления продюсеров и коммерческого подхода. При этом сам он продолжает сниматься, писать и участвовать в новых проектах.

Награды

Охлобыстин удостоен приза "Кинотавра" за лучшую мужскую роль в фильме "Нога", премии "Золотой Овен" за сценарий к фильму "ДМБ" вместе с Романом Качановым, а также премий "Жорж" как лучший российский актер.

Сегодня

К 60-летию Иван Охлобыстин подходит как артист, которого трудно описать одной профессией. Для одних он автор "ДМБ", для других – доктор Быков из "Интернов", для третьих – писатель, священник и публичный полемист с жесткой позицией.