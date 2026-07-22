Ивану Охлобыстину — 60: актер, сценарист и священник отмечает юбилей

Ивану Охлобыстину — 60: актер, сценарист и священник отмечает юбилей
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
Самые яркие высказывания Охлобыстина о семье, детях, современном кинематографе и СВО — в материале Утро.ру

22 июля Иван Охлобыстин отмечает 60-летие. Актер, режиссер, сценарист, писатель и священник РПЦ остается одной из самых ярких и противоречивых фигур российского кино.

Биография

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха "Поленово" в Тульской области, где его отец работал главным врачом. В 1992 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Таланкина. Уже в студенческие годы Охлобыстин заявил о себе как автор и актер с редкой творческой энергией: писал сценарии, снимал короткометражки и играл в кино.

Творчество

Одной из ранних актерских удач стала роль в фильме "Нога", за которую Охлобыстин получил фестивальное признание. Как сценарист он связан с фильмами "ДМБ", "Даун Хаус", "Параграф 78", "Дом Солнца", "Иерей-сан. Исповедь самурая". Массовую славу ему принес сериал "Интерны", где он сыграл доктора Андрея Быкова – резкого, ироничного и мгновенно ставшего цитируемым героя.

Семья и взгляды

В юбилейном материале NEWS.ru напомнил, что Охлобыстин много говорит о семье, верности и воспитании детей. Актер выступает против полигамии, считает основой брака уважение и духовную близость, а в воспитании детей делает ставку на личный пример, а не на давление. С 1995 года он женат на актрисе Оксане Арбузовой. В семье шестеро детей.

Церковь и общественная позиция

Отдельная глава его жизни связана с православием. В 2001 году Охлобыстин был рукоположен в священники, служил в Ташкенте и Москве. В 2010 году по собственной просьбе был временно запрещен в священнослужении и вернулся к активной работе в кино.

Охлобыстин также известен резкой общественной позицией. После 2022 года он поддержал СВО, жестко критиковал уехавших из России артистов и говорил, что представители культуры должны помогать фронту и поддерживать людей, участвующих в боевых действиях.

Кино сегодня

Современный кинематограф Охлобыстин оценивает критично: по его мнению, кино часто страдает от давления продюсеров и коммерческого подхода. При этом сам он продолжает сниматься, писать и участвовать в новых проектах.

Награды

Охлобыстин удостоен приза "Кинотавра" за лучшую мужскую роль в фильме "Нога", премии "Золотой Овен" за сценарий к фильму "ДМБ" вместе с Романом Качановым, а также премий "Жорж" как лучший российский актер.

Сегодня

К 60-летию Иван Охлобыстин подходит как артист, которого трудно описать одной профессией. Для одних он автор "ДМБ", для других – доктор Быков из "Интернов", для третьих – писатель, священник и публичный полемист с жесткой позицией.

Источник: news.ru ✓ Надежный источник

ЧП в Харькове изумило журналиста: "Хватаются за тесаки"

Жители Незалежной доведены до предела

Боевик ВСУ сорвал смертельную ловушку для штурмовиков РФ и расстрелял сослуживцев

На поле битвы произошел необычный инцидент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей