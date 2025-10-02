Разозлившаяся Самбурская резко осудила шоу Малахова

Взбешенная Самбурская набросилась на Малахова: что произошло
Анастасия Самбурская. Фото: соцсети
Артистка в ярости

Разъяренная актриса и певица Настасья Самбурская эмоционально призналась, что после участия в шоу Андрея Малахова чувствует себя крайне плохо. Знаменитость пожаловалась, что от этой работы ожидала одного, а в итоге столкнулась с совершенно противоположным.

По словам любимицы публики, ее пригласили для того, чтобы она исполнила песню и представила свое творчество широкой аудитории. Но вместо этого на съемках произошла неприятная история, из-за которой певица оказалась в неловком положении. Ситуацию она описывала, не скрывая эмоций и используя мат.

Артистка пообещала позже рассказать подробнее, что именно случилось на программе. При этом она обратилась к коллегам, подчеркнув, что не советует им участвовать в этом шоу.

Знаменитость заявила, что вместо поддержки и продвижения исполнителей проект может поставить артистов в крайне неудобную ситуацию, и ходить туда не стоит.

К слову, ранее звезда порадовала публику смелой фотографией.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
