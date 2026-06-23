Мед вместо спортгеля: натуральный источник энергии для тренировок

Сладкое угощение практически не уступает специализированному спортивному питанию

Мед давно перестал быть просто народным средством от простуды. Сегодня его рассматривают как доступную альтернативу спортивным гелям и напиткам. Всего одна столовая ложка содержит около 20 граммов углеводов – примерно столько же, сколько в порции спортивного энергетического геля.

Главная ценность меда – сочетание глюкозы и фруктозы. Эти сахара быстро обеспечивают организм энергией и помогают поддерживать работоспособность во время длительных нагрузок. Особенно это важно на тренировках продолжительностью более часа, когда запасы гликогена в мышцах начинают истощаться.

Исследования показывают, что по эффективности мед практически не уступает специализированному спортивному питанию. Так, в экспериментах с велосипедистами употребление меда во время длительных заездов помогало сохранять мощность и выносливость на уровне коммерческих углеводных гелей.

Однако самые интересные результаты связаны с восстановлением. В одном исследовании бегуны после часовой тренировки выпивали напиток с медом и через два часа снова выходили на дистанцию. Во второй попытке спортсмены смогли пробежать примерно на 10% дальше, что говорит об эффективном восполнении энергетических запасов.

Для тренировки обычно достаточно 1–1,5 столовой ложки меда перед стартом. Такой вариант особенно полезен утром, когда после ночного сна организм испытывает дефицит доступной энергии.

Еще одно преимущество меда – разные пути усвоения глюкозы и фруктозы. Благодаря этому организм может одновременно использовать оба источника топлива, поддерживая более стабильный уровень энергии и снижая нагрузку на пищеварительную систему. Именно по такому принципу работают многие современные спортивные гели, только мед предлагает натуральную альтернативу.

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