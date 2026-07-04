Shaman не захотел записывать песню с Волочковой

Shaman отверг Волочкову
Shaman. Кадр: соцсети
Молодой человек все подробно объяснил

Предложение Анастасии Волочковой записать совместную песню не нашло поддержки у Shaman. Исполнитель объявил, что не видит смысла в таком сотрудничестве и не собирается участвовать в проектах исключительно ради громкого информационного повода.

Молодой человек не стал скрывать, что этот дуэт не представляет для него творческого интереса. Он отметил, что единственной причиной подобного рода шоу могло бы стать желание привлечь к себе внимание, однако звезда предпочитает работать только с теми исполнителями, с которыми у него есть взаимопонимание и общие творческие цели.

В качестве примера удачного сотрудничества Shaman назвал Григория Лепса, с которым его связывают не только совместные проекты, но и многолетние дружеские отношения.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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