Дженнифер Лопес нарвалась на критику в соцсетях, показав себя без макияжа

Недовольная аудитория не поняла, зачем тратить столько времени на косметику перед спортзалом

Дженнифер Лопес выложила ролик, показав, как начинает свои рабочие будни: утром звезда выполняет бьюти-рутину, прежде чем отправиться в зал. Первое, что она делает – собирает спортивную форму. А затем занимается уходом: певица наносит сыворотку для лица и шеи.

Далее Дженнифер укладывает брови тональным кремом и тенями для век. Завершается все бронзером, румянами, тушью для ресниц и блеском для губ.

"Крайне быстрая рутина. Кожа выглядит великолепно, я готова к выходу", – довольно оценила Джей Ло собственный результат.

Кстати, у многих возник вопрос о необходимости наносить макияж перед тренировкой.

"И все это перед тем, как вспотеть в зале? Серьезно?" – недоумевает одна подписчица.

"Люблю ее, но слова о том, что она абсолютно натуральна – вранье. Видно, что у нее есть филлеры в щеках", – пишет другая.

Впрочем, основная часть аудитории поддержала звезду, осыпав комплиментами и оставив кучу сердечек под постом.

Ранее инсайдеры одного из изданий утверждали, что 2026-й год для бывшей супруги Бена Аффлека начнется с пластической хирургии. Недавно она вышла на публику с увеличенной грудью – Дженн в восторге от результата и готова идти еще дальше.