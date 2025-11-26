Дженнифер Лопес "засветилась" на свадьбе у миллиардера из Индии

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Дженнифер Лопес заметили на свадьбе у индийской пары: причиной торжества стала свадьба дочки Рамы Раджу Мантены, гендиректора компании-дистрибьютора лекарственных препаратов Ingenus Pharmaceuticals.
Снимки с торжества выложили в запрещенную соцсеть. На свадьбе присутствовало множество селебрити – включая саму 56-летнюю Дженнифер.
Лопес появилась на празднике для выступления. Выглядела она совершенно ошеломительно: в массивном ожерелье с серьгами и украшением на голове, гладко уложив волосы.
Ранее звезда рассказывала, что секрет ее идеальной фигуры достаточно прост: она привыкла к постоянным спортивным нагрузкам и рациональному питанию. Дженнифер пьет много воды и тренируется до четырех раз в неделю, крайне редко пропуская занятия. Из рациона – спаржа, брюссельская капуста, брокколи и кейл.
А недавно экс-супруг обвинил Джей Ло в неверности и лжи: актер и фитнес-тренер Оджани Ноа заявил, что та за короткое время брака якобы не раз предавала его супружеское доверие.
Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке