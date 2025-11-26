Дженнифер Лопес "засветилась" на свадьбе у миллиардера из Индии

Лопес в роскошном образе засветилась на свадьбе у индийского миллиардера
Дженнифер Лопес. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C / wikimedia.org
Джей Ло выглядела просто сногсшибательно

Дженнифер Лопес заметили на свадьбе у индийской пары: причиной торжества стала свадьба дочки Рамы Раджу Мантены, гендиректора компании-дистрибьютора лекарственных препаратов Ingenus Pharmaceuticals.

Снимки с торжества выложили в запрещенную соцсеть. На свадьбе присутствовало множество селебрити – включая саму 56-летнюю Дженнифер.

Лопес появилась на празднике для выступления. Выглядела она совершенно ошеломительно: в массивном ожерелье с серьгами и украшением на голове, гладко уложив волосы.

Фото: Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Ранее звезда рассказывала, что секрет ее идеальной фигуры достаточно прост: она привыкла к постоянным спортивным нагрузкам и рациональному питанию. Дженнифер пьет много воды и тренируется до четырех раз в неделю, крайне редко пропуская занятия. Из рациона – спаржа, брюссельская капуста, брокколи и кейл.

А недавно экс-супруг обвинил Джей Ло в неверности и лжи: актер и фитнес-тренер Оджани Ноа заявил, что та за короткое время брака якобы не раз предавала его супружеское доверие.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
