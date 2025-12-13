Дженнифер Лопес запланировала в 2026-м году несколько хирургических операций

СМИ: Дженнифер Лопес намерена начать 2026-й год с пластических операций
Дженнифер Лопес. Фото: commons.wikimedia.org
Звезда пришла в восторг от своей увеличенной груди и решила пойти дальше

56-летняя Дженнифер Лопес намерена снова лечь под нож пластического хирурга: инсайдеры Radar Online утверждают, что решение жгучей латиноамериканской брюнетки вызвало беспокойство у ее окружения.

Так, недавно исполнительница шокировала публику, продемонстрировав увеличенную грудь – по словам источников, Дженнифер решила полностью "реорганизовать" свою внешность в 2026 году.

"Приближенные к Лопес утверждают, что она намерена начать 2026 год с ряда новых процедур, направленных на восстановление ее уверенности в себе и "реконструкцию" ее самооценки", – говорится в материале.

Дженнифер так вдохновилась операцией по увеличению груди, что намерена довести до пластического совершенства и остальные участки тела. Ныне певица смотрит на себя, считая, что все нужно как следует "доработать".

Однако близкие к Лопес люди считают, что та может ступить на скользкую дорожку и превратиться в очередную жертву пластической хирургии в шоу-бизнесе – и в итоге превратиться в звезду с ужасающей внешностью.

Кстати, свою увеличенную грудь Дженнифер продемонстрировала в Индии, где выступила на свадьбе у одного миллиардера.

Источник: Radar Online ✓ Надежный источник

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей