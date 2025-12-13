Дженнифер Лопес запланировала в 2026-м году несколько хирургических операций

Звезда пришла в восторг от своей увеличенной груди и решила пойти дальше

56-летняя Дженнифер Лопес намерена снова лечь под нож пластического хирурга: инсайдеры Radar Online утверждают, что решение жгучей латиноамериканской брюнетки вызвало беспокойство у ее окружения.

Так, недавно исполнительница шокировала публику, продемонстрировав увеличенную грудь – по словам источников, Дженнифер решила полностью "реорганизовать" свою внешность в 2026 году.

"Приближенные к Лопес утверждают, что она намерена начать 2026 год с ряда новых процедур, направленных на восстановление ее уверенности в себе и "реконструкцию" ее самооценки", – говорится в материале.

Дженнифер так вдохновилась операцией по увеличению груди, что намерена довести до пластического совершенства и остальные участки тела. Ныне певица смотрит на себя, считая, что все нужно как следует "доработать".

Однако близкие к Лопес люди считают, что та может ступить на скользкую дорожку и превратиться в очередную жертву пластической хирургии в шоу-бизнесе – и в итоге превратиться в звезду с ужасающей внешностью.

Кстати, свою увеличенную грудь Дженнифер продемонстрировала в Индии, где выступила на свадьбе у одного миллиардера.