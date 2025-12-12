Режиссер Сергей Газаров рассказал, почему театру не будет альтернатив

У зрителей есть возможность наблюдать за живым человеком на сцене здесь и сейчас

Актер и режиссер Сергей Газаров считает театр живым искусством, которое ничто не способно заменить. Зрителям всегда нужно смотреть на живого человека на сцене: здесь и сейчас, считает он.

"Театр – это живое искусство. Ему нет альтернатив", – заявил Газаров женскому журналу "Клео.ру".

Недавно в "Современнике" состоялась премьера "Женитьбы Бальзаминова"– постановка Газарова по пьесе Александра Островского. Главный герой Бальзаминов – не инфантил, а вполне взрослый человек, который сохранил в себе романтизм. Настоящий русский Дон Кихот. Газаров говорит, что спектакль смог сохранить комедийность на том же уровне, но с переосмыслением, где современный человек размышляет о свободе, мечтах и внутреннем мире.

Чиновник Михайло Бальзаминов – мечтатель о богатстве, которое достижимо лишь за счет удачного брака. В свои мечтах он властный генерал и монарх, который устанавливает справедливость и гармонию. А основной посыл заключается в поиске простого человеческого счастья, которое нужно каждому. И понимает всякий человек его так, как привык.

При этом Газаров заявляет, что не осмеливается ничего дофантазировать за Островским: он в принципе против "дописывания" за классиков и за любую хорошую драматургию.

"Делать этого не собираюсь, зачем? Я просто пытаюсь в этой многоярусной драматургии вычитать то, о чем буду делать спектакль", – рассудил он.

Сценография в спектакле способна погрузить зрителя с головой в ту самую атмосферу. Купеческая столица со своими социальными контрастами и самыми разными по качеству и уровню заборами – свидетельство об их положении. И это мерило социального статуса актуально до сих пор: Газаров вспоминает и приводит в пример костромские заборы.

"До сих пор стоят настоящие, "прожитые". На каждой доске – эпоха. Ну, вот и у нас есть и заборы, и сословия", – выразил мнение режиссер.