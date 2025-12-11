Цискаридзе признался, что "устал от истерики" вокруг цен на "Щелкунчик"

Прославленный артист заявил, что его академия отчитывается властям за каждый рубль

Николай Цискаридзе признался, что крайне устал от разговоров про цены на новогодний "Щелкунчик". Глава Академии русского балета имени Вагановой заявил, что стоимость на ближних рядах всегда была высокой.

А началось все после того, как он ответил на форуме ребенку на вопрос о Большом театре и ценах.

"Я так устал от всей этой истерики вокруг цен", – высказался Цискаридзе.

Места по 2,5 тыс. рублей на "Щелкунчика" – вполне подъемная цена для зрителя не в партере, считает прославленный артист. Николай вспомнил, как в детстве ходил с мамой в Кремлевский Дворец съездов и сидел на боковых местах, билеты на которые было легко купить.

При этом выезд в столицу – дорогостоящая логистика для академии, которая находится в Петербурге. Выезжают и педагоги, и воспитатели. Нужно еще и отчитаться властям за каждый рубль. Эти деньги идут на оплату работы педагогов.

А в конце года все желают премию, что абсолютно правильно. Однако взять ее можно лишь из внебюджетных средств. Можно, рассуждает Цискаридзе, попросить об увеличении финансирования государство, однако академия не намерена сидеть на месте и спокойно преподавать.

Самое страшное – видеть Большой полупустым и наблюдать, как зрители будто недосматривают спектакль. Здесь налицо проблема перекупщиков, которые ведут к полупустым залам из-за людей, отказывающихся приобретать билеты по завышенной цене. Поэтому сохраняется самая дешевая категория билетов.

Кстати, как-то Анастасия Волочкова заявляла, что Большой театр стал просто очередным местом, где люди могут "попонтоваться" и сделать красивые фото. А стоимость билетов бывшая прима называла "издевательством над зрителем".