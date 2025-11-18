Бояков раскрыл новую концепцию Театра на Малой Ордынке

"Полное разнообразие": Бояков пообещал приглашать звезд в Театр на Малой Ордынке
Фото: АГН Москва
Режиссер намерен вернуть русский репертуар, где столкнет современного человека с историей

Театр на Малой Ордынке с октябре возглавил Эдуард Бояков, ранее руководивший МХАТ имени Горького и "Новым театром". Пришедший на место Евгения Герасимова худрук признался, что кадровые перестановки не стали для него неожиданностью.

Бояков признал, что занял "не пустовавшее место", и выразил благодарность своему предшественнику за поддержку, с которой он смог избежать конфликтов и получить импульс творца.

За короткий срок, увы, худрук не успел определиться во МХАТе с планами и концепцией в дальнейшем.

На новом месте Бояков намерен вернуть театру русский репертуар со столкновением современности и истории – чтобы вывести сегодняшнего человека на сцену и посмотреть, как он будет "вязаться" с периодом XV-XVI столетий. Фактически, задача заключается в осмыслении прошлого – чтобы выжить в настоящем.

Говоря о репертуаре, худрук заявил, что считает главным результатом театра не спектакль или премьеру, а сам репертуар, который будет теперь воплощением классики и современности. Руководство намерено привлекать множество звезд, включая Леонида Якубовича с его "Лавром". Зрителю представят и инсценировку прилепинской "Тумы". В театр придет и Станислав Рыбас с его "Агентурой" и "Столыпиным".

"Так что у нас полное разнообразие", – отметил Бояков в интервью женскому журналу "Клео.ру".

В планах театра – 15 премьер. Планируется, что их выпустят до конца 2026-го. А в период с мая по октябрь театр будет закрыт на ремонт. 

