Бояков раскрыл новую концепцию Театра на Малой Ордынке

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Театр на Малой Ордынке с октябре возглавил Эдуард Бояков, ранее руководивший МХАТ имени Горького и "Новым театром". Пришедший на место Евгения Герасимова худрук признался, что кадровые перестановки не стали для него неожиданностью.
Бояков признал, что занял "не пустовавшее место", и выразил благодарность своему предшественнику за поддержку, с которой он смог избежать конфликтов и получить импульс творца.
За короткий срок, увы, худрук не успел определиться во МХАТе с планами и концепцией в дальнейшем.
На новом месте Бояков намерен вернуть театру русский репертуар со столкновением современности и истории – чтобы вывести сегодняшнего человека на сцену и посмотреть, как он будет "вязаться" с периодом XV-XVI столетий. Фактически, задача заключается в осмыслении прошлого – чтобы выжить в настоящем.
Говоря о репертуаре, худрук заявил, что считает главным результатом театра не спектакль или премьеру, а сам репертуар, который будет теперь воплощением классики и современности. Руководство намерено привлекать множество звезд, включая Леонида Якубовича с его "Лавром". Зрителю представят и инсценировку прилепинской "Тумы". В театр придет и Станислав Рыбас с его "Агентурой" и "Столыпиным".
"Так что у нас полное разнообразие", – отметил Бояков в интервью женскому журналу "Клео.ру".
В планах театра – 15 премьер. Планируется, что их выпустят до конца 2026-го. А в период с мая по октябрь театр будет закрыт на ремонт.
Высокопоставленная француженка попала в очень неудобную ситуацию
Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику