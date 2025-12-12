"Он сломался": Рома Желудь услышал горькую правду о себе от любимой бабушки

Та призналась, что разочарована во внуке

29-летний Рома Желудь участвует в шоу "Звезды под капельницей". В одном из выпусков блогер встретился с бабушкой – самым близким для него человеком. Аллы Ивановна призналась, что испытывает разочарование во внуке и не теряет надежды на то, что он приведет жизнь в порядок – хотя и понимает, что "он сломался".

Родственница желает, чтобы Роме помогли – он пообещал, что "больше не будет". И верит, что внук найдет в себе силу воли справиться. Пока она жива, она будет рядом с Ромой.

Роман талантлив, рассуждает Алла Ивановна. Однако в один момент рядом с ним не оказалось никого из тех, кто мог бы ему помочь и оказать поддержку. И это признание оказалось очень тяжелым моральным испытанием для Ромы – ему нелегко удалось принять эти слова.

За последние годы, добавил звезда 2010-х, Алла Ивановна не говорила ему о том, как разочарована. Но внук знает, что бабушка очень сильно его любит.

Рома Желудь участвовал в проекте вместе с Анастасией Волочковой, которая громко покинула шоу. Напомним, формат предполагает, что известные люди проводят два месяца в реабилитации для излечения от зависимостей. Рома заявлял, что та якобы признавалась ему в своих симпатиях и говорила, что желает провести с ним ночь.