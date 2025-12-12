Влад Топалов выиграл суд на 20 млн рублей после спора с подрядчиками

Криптокомпания певца выиграла процесс

Влад Топалов в судебном порядке добился возврата 20 млн рублей: его компания ООО МСМ, работающая на крипторынке, судилась с подрядчиками из-за 24,5 млн рублей.

Певец требовал вернуть заемные средства с процентами и неустойкой. Однако затем стороны смогли достичь мирового соглашения. Теперь подрядчики будут выплачивать его организации ежемесячно 4 млн рублей.

Подробности дела и причины судебных разбирательств не уточняются. Судя по открытым данным, вид деятельности ООО МСМ – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

При этом выручка МСМ за 2024-й составила 288 млн рублей, прибавив 21,5% (+51,2 млн рублей) год к году. Среднесписочная численность работников состояла всего из одного человека.

Топалов в начале 2000-х выступал в музыкальной группе"Smash!!" с Сергеем Лазаревым. Супруг Регины Тодоренко рассказывал, что до распада они с Сергеем прекрасно ладили. Однако затем отношения начали портиться – певец сам признавался, что стал заложником звездной болезни.