Топалов признался, что задумывался о стерилизации

Известный российский певец рассказал о желании пройти стерилизацию
Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Такие мысли появились у звезды после очередной беременности жены

Популярный исполнитель Влад Топалов неожиданно откровенно заявил, что всерьез задумывался о стерилизации после того, как его жена Регина Тодоренко вновь забеременела. Об этом он рассказал журналистам.

Недавно стало известно, что супруги ждут третьего сына – новостью о поле ребенка телеведущая поделилась с аудиторией, признавшись, что надеялась на девочку и немного расстроилась, узнав, что у них снова будет мальчик.

По словам девушки, она мечтала о розовых платьях, бантиках и косичках, но теперь этой надежде не суждено сбыться. Топалов же, узнав о поле будущего ребенка, был настолько впечатлен, что вдруг начал рассказывать о вазэктомии – процедуре стерилизации для мужчин.

Певец признался, что впервые идея сделать такую операцию пришла ему в голову еще давно, после просмотра известного сериала Californication. Звезда добавил, что раньше в его жизни были периоды, когда он вел себя так же, как главный персонаж шоу.

На данный момент Регина Тодоренко находится на седьмом месяце беременности, звездное семейство готовится к появлению еще одного мальчика.

К слову, недавно девушка отдала за отдых более 700 тысяч рублей.

Источник: ОК! ✓ Надежный источник
По теме

Визит Макрона в Великобританию обернулся скандалом

В Англии раскритиковали президента за отсутствие вежливости по отношению к королю

НАТО готовится к новому удару по России: появились подробности

В ЕС предпринимают очередные попытки провокаций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей