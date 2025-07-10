Топалов признался, что задумывался о стерилизации

Такие мысли появились у звезды после очередной беременности жены

Популярный исполнитель Влад Топалов неожиданно откровенно заявил, что всерьез задумывался о стерилизации после того, как его жена Регина Тодоренко вновь забеременела. Об этом он рассказал журналистам.

Недавно стало известно, что супруги ждут третьего сына – новостью о поле ребенка телеведущая поделилась с аудиторией, признавшись, что надеялась на девочку и немного расстроилась, узнав, что у них снова будет мальчик.

По словам девушки, она мечтала о розовых платьях, бантиках и косичках, но теперь этой надежде не суждено сбыться. Топалов же, узнав о поле будущего ребенка, был настолько впечатлен, что вдруг начал рассказывать о вазэктомии – процедуре стерилизации для мужчин.

Певец признался, что впервые идея сделать такую операцию пришла ему в голову еще давно, после просмотра известного сериала Californication. Звезда добавил, что раньше в его жизни были периоды, когда он вел себя так же, как главный персонаж шоу.

На данный момент Регина Тодоренко находится на седьмом месяце беременности, звездное семейство готовится к появлению еще одного мальчика.

К слову, недавно девушка отдала за отдых более 700 тысяч рублей.