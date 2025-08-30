Желание Тодоренко рожать в прямом эфире раскритиковала эксперт Холгова

Артистка продолжает эпатировать публику

Звезда социальных сетей Регина Тодоренко заявила, что хочет показать роды в прямом эфире, чем вызвала бурную реакцию в Сети. Многие пользователи раскритиковали эту идею, а ее супруг Влад Топалов оказался под шквалом гневных комментариев.

Международный эксперт по этикету Альбина Холгова отметила, что у артистов есть право на самовыражение, но существуют границы, которые нельзя переступать. По ее словам, демонстрация физиологических процессов относится к запретной теме и не может восприниматься как допустимая норма.

Эксперт подчеркнула, что роды – это медицинская процедура, которую не стоит превращать в шоу. Подобные кадры способны вызвать сильный стресс у зрителей и даже привести к паническим реакциям.

Рождение ребенка должно оставаться интимным таинством и происходить вдали от посторонних глаз. Эксперт считает, что желание сделать из этого публичное зрелище ради популярности является аморальным поступком.