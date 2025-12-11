Эксперт отводит наибольшие шансы человеку из аппарата правительства

Потенциальные кандидаты на президентский пост на Украине, кроме Владимира Зеленского, – премьер Юлия Свириденко и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Журавлев.

По словам политолога, Зеленский сам, вероятнее всего, пойдет баллотироваться. Однако исторически в стране сложилось так, что ни один президент не задерживается более, чем на один срок. Исключение составил Леонид Кучма, лишь подтвердивший правило – вторая каденция оказалась для него практически неподъемной.

При этом политолог дает шанс даже главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову*.

Журавлев объяснил, описывая расклады действующих политических сил на Украине, что Свириденко представляет интересы Соединенных Штатов. Залужный же является проектом британцев. Однако первой эксперт отводит наибольшие шансы на победу, считая, что та не поведет вперед армию, учитывая усталость украинского общества от конфликта.

"И подсознательно многие верят, что женщина и мир – это связанные вещи", – пояснил Журавлев.

Тем не менее, пока что признаков старта президентской кампании на Украине не видно. Предвыборный срок в два-три месяца, отведенный Зеленским, крайне мал. И в таком случае победу одерживает как раз действующий президент.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга