Дженнифер Лопес заподозрили в романе с актером Бреттом Гольдштейном

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Однако на деле, скорее всего, все сводится к промо-компании Netflix

СМИ заговорили о возможном романе 56-летней Дженнифер Лопес с 45-летним актером Бреттом Гольдштейном. Поводом стали кадры со съемок их новой комедии Office Romance для Netflix. На фото звезды выглядели слишком естественно и раскованно, пишет People.

Однако все оказалось не тем, чем кажется, вопреки мнению ряда поклонников. "Искра" между актерами – часть промо-кампании. Сама Лопес призналась, что сценарий "офисного романа" показался ей особенным, а партнер "привнес удивительную спокойную энергию".

Премьера фильма запланирована на 5 июня. По словам режиссера Ола Паркера, это не типичное кино для Джей Ло: "Оно немного расширяет границы того, что люди ожидают от фильма с Дженнифер Лопес".

В реальной жизни актриса после разрыва с Беном Аффлеком взяла паузу в личной жизни. Она признавалась, что раньше боялась одиночества, а теперь воспринимает его как возможность почувствовать себя свободной и независимой.

Источник: People ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский предложил Трампу странный план по Ирану

Глава киевского режима везде сует свой нос

"Пострадает весь мир": в США ужаснулись ходу Ирана

Американцы рассчитывали на совсем другое развитие событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей