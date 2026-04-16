Дженнифер Лопес заподозрили в романе с актером Бреттом Гольдштейном

Однако на деле, скорее всего, все сводится к промо-компании Netflix

СМИ заговорили о возможном романе 56-летней Дженнифер Лопес с 45-летним актером Бреттом Гольдштейном. Поводом стали кадры со съемок их новой комедии Office Romance для Netflix. На фото звезды выглядели слишком естественно и раскованно, пишет People.

Однако все оказалось не тем, чем кажется, вопреки мнению ряда поклонников. "Искра" между актерами – часть промо-кампании. Сама Лопес призналась, что сценарий "офисного романа" показался ей особенным, а партнер "привнес удивительную спокойную энергию".

Премьера фильма запланирована на 5 июня. По словам режиссера Ола Паркера, это не типичное кино для Джей Ло: "Оно немного расширяет границы того, что люди ожидают от фильма с Дженнифер Лопес".

В реальной жизни актриса после разрыва с Беном Аффлеком взяла паузу в личной жизни. Она признавалась, что раньше боялась одиночества, а теперь воспринимает его как возможность почувствовать себя свободной и независимой.