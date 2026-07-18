Полина Гагарина подняла на смех бывшего мужа за желание снова жениться

Блондинка часто комментирует заявления экс-возлюбленного

Неожиданное признание бывшего мужа Полины Гагариной вызвало бурную реакцию в соцсетях. Дмитрий Исхаков публично заговорил о новом браке и семье, и его слова не остались без внимания экс-возлюбленной – артистка ответила колкой шуткой.

После велопрогулки фотограф поделился с подписчиками своими мыслями о будущем. Исхаков признался, что пришел к выводу: его ребенку нужна мама, а значит, ему самому пора снова задуматься о женитьбе. Кроме того, он рассказал, что все чаще размышляет о втором малыше и задается вопросом, возможно ли в 48 лет вновь по-настоящему влюбиться. Знаменитость поинтересовался у подписчиков, верят ли они в настоящие чувства и как сегодня рождается любовь.

Популярная исполнительница не прошла мимо этих откровений. Она с юмором отреагировала на публикацию бывшего, объявив, что он явно до сих пор не смог окончательно оставить их общее прошлое позади. В своем комментарии артистка с иронией заявила, что для начала ему стоит забыть ее, однако, как она намекнула, сделать это невозможно.

Несмотря на развод, который состоялся несколько лет назад, звезды продолжают поддерживать нормальные отношения. Бывших супругов объединяет воспитание общей дочери, ради которой они сумели сохранить взаимопонимание.