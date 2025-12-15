Цискаридзе призвал ведущую "России 24" помыть полы в театре за скандальное фото

Курс рубля
Николай Цискаридзе остро отреагировал на скандальный снимок с телеведущей "России 24" Марией Григорьевой, задравшей ноги в Большом театре. Та выложила нашумевший снимок с балета "Дочь фараона", решив попозировав в лежачей позе на бортике ложи. Прославленный артист описал ситуацию как "Стыд и срам".
Николай рекомендовал тем, кто не имеет представления об этикете в культурном учреждении, почитать книгу "Мозаика. Балет. Щелкунчик" (автором, между прочим, выступил он сам вместе с Ириной Дешковой). По мнению артиста балета, этот труд должны читать все без исключений, чтобы не допустить подобного позора.
"Там написано в том числе о том, как надо вести себя в театре", – высказался Николай.
Прославленный артист предложил ввести дисциплинарные меры для такой публики за подобные выходки – "хотя бы обязали ее мыть пол" на протяжении двух недель.
Кстати, как оказалось, это не единственный подобный снимок в соцсетях Григорьевой.
Ранее Цискаридзе отреагировал на скандал из-за цен на "Щелкунчик", заявив, что устал от этой "истерики". Руководитель Академии русского балета имени Вагановой напомнил, что ближние ряды никогда не отличались дешевизной. А все началось после его ответа ребенку на вопрос о Большом театре и ценах.
