В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревают их сына Ника

На телах обнаружены множественные колотые раны

Американский кинорежиссер Роб Райнер вместе с супругой Мишель обнаружены мертвыми у себя дома в Брентвуде (западная часть Лос-Анджелеса). О трагедии сообщает TMZ, не раскрывая подробностей.

Согласно приведенным данным, правоохранители обнаружили на телах супругов ножевые ранения.

People сообщает, ссылаясь на неназванные источники, что в убийстве подозревается сын супружеской пары Ник. В одном из интервью тот сообщал о своей зависимости от запрещенных веществ, от которой страдает с подросткового возраста. Примерно с 15 лет он проходит регулярное лечение в рехабах.

Полиция Лос-Анджелеса рассматривает убийство в качестве одной из версий.

Роб Райнер женился на Мишель в конце 1980-х годов. Кроме Ника, у них в браке родилось еще двое детей – Джейк и Роми. Последняя, по данным People, и обнаружила тела родителей.

Наиболее известные картины режиссера – "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". Исполнил роль отца Джордана Белфорта – главного героя "Волка с Уолл-Стрит", снятого Мартином Скорсезе в 2013 году, уточняет женский журнал "Клео.ру".

