Известного актера Райана Исли насмерть растерзал тигр

Известного актера насмерть растерзал тигр
Фото: www.unsplash.com
Жуткий несчастный случай произошел на выходных

В Соединенных Штатах случилась трагедия – известный артист, дрессировщик Райан Исли, получивший популярность благодаря киноленте Netflix "Король тигров", погиб в результате нападения тигра в заповеднике штата Оклахома. Печальными новостями поделились представители администрации учреждения.

В официальном обращении подчеркивается, что случившееся стало печальным напоминанием о красоте и одновременно опасности дикой природы. В администрации также отметили, что проводящий много времени с хищниками мужчина осознанно шел на риск не из-за безрассудства, а руководствуясь искренней любовью к животным.

Фото: соцсети

В заповеднике ранее предлагались экскурсии для туристов: гости могли наблюдать за большими кошками или посетить показательные дрессировки. После происшествия доступ в центр был закрыт.

По информации СМИ, покойный ранее приобрел часть тигров у Джо Экзотика – героя "Короля тигров", который теперь отбывает срок в 21 год за финансовые махинации и торговлю людьми.

Точные обстоятельства гибели дрессировщика пока не раскрываются.

К слову, ранее стало известно о смерти другого популярного артиста. Жизнь звезды унесла страшная автокатастрофа.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
По теме

"Полный бред": во Франции устроили бунт после нового требования Киева

Незалежный диктатор сильно надоел многим европейцам

МИД Эстонии пришел в бешенство из-за одного шага российского посольства

В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей