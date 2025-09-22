Известного актера Райана Исли насмерть растерзал тигр

Курс рубля
В Соединенных Штатах случилась трагедия – известный артист, дрессировщик Райан Исли, получивший популярность благодаря киноленте Netflix "Король тигров", погиб в результате нападения тигра в заповеднике штата Оклахома. Печальными новостями поделились представители администрации учреждения.
В официальном обращении подчеркивается, что случившееся стало печальным напоминанием о красоте и одновременно опасности дикой природы. В администрации также отметили, что проводящий много времени с хищниками мужчина осознанно шел на риск не из-за безрассудства, а руководствуясь искренней любовью к животным.
В заповеднике ранее предлагались экскурсии для туристов: гости могли наблюдать за большими кошками или посетить показательные дрессировки. После происшествия доступ в центр был закрыт.
По информации СМИ, покойный ранее приобрел часть тигров у Джо Экзотика – героя "Короля тигров", который теперь отбывает срок в 21 год за финансовые махинации и торговлю людьми.
Точные обстоятельства гибели дрессировщика пока не раскрываются.
