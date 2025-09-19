Известный артист Брэд Эверетт Янг трагически скончался в 46 лет

Погиб на месте: известный артист трагически скончался в 46 лет
Фото: www.unsplash.com
Внезапный уход знаменитости стал огромным ударом для родных и коллег

В Соединенных Штатах в результате страшной автокатастрофы погиб актер Брэд Эверетт Янг. Трагедия случилась вечером 14 сентября на автостраде в Калифорнии, когда его машину протаранило авто, внезапно вылетевшее на встречную полосу. Артист скончался на месте, а виновник аварии оказался в больнице.

Ныне покойная знаменитость оставил яркий след не только на экране, но и в сердцах поклонников. Его называли человеком с огромной страстью к искусству и редкой способностью вдохновлять других.

Звезда также занимался благотворительной деятельностью – именно по его инициативе была создана организация, которая помогала сохранять творческие программы в школах.

Любимец публики проявил себя и в фотографии: его работы высоко ценились, а среди моделей были известные личности.

Кумир миллионов запомнится как человек, который жил ради искусства и щедро делился своим талантом с миром. Российскому зрителю он хорошо знаком по телепроектам "Зачарованные" и "Анатомия страсти".

К слову, ранее стало известно о смерти народного артиста Советского Союза. После себя легендарный актер оставил целых 65 миллионов рублей.

Источник: The Hollywood Reporter ✓ Надежный источник
