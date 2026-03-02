Как смена сезонов влияет на мужскую фертильность

Ученые сделали интересное открытие

Исследователи пришли к неожиданному выводу: способность мужчин к зачатию меняется в течение года. Масштабный анализ почти 16 тысяч образцов показал, что самые благоприятные показатели приходятся на начало и середину лета, тогда как зимой наблюдается спад.

В проекте участвовали специалисты из Великобритании и Канады совместно с международным криобанком. Они изучили данные доноров 18–45 лет за несколько лет и сравнили результаты из стран с разным климатом. Выяснилось, что погодные условия не играют решающей роли: и в северной Европе, и в теплых регионах пик активности сперматозоидов совпадает по времени.

Важно, что речь идет не о количестве, а о качестве. Объем эякулята и общее число клеток остаются стабильными, но летом заметно возрастает их подвижность – именно этот показатель критичен для зачатия. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ученые предполагают, что на результат могут влиять световой день, гормональный фон и естественные биоритмы человека. Авторы исследования подчеркивают: выявленная закономерность может помочь парам точнее планировать беременность и корректнее оценивать результаты анализов.