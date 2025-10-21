Убит российский режиссер Сергей Политик

Зверски убит российский режиссер
Фото: www.unsplash.com
Жуткая трагедия потрясла общественность

Российское кино потеряло талантливого мастера – 56-летний режиссер и оператор Сергей Политик погиб 19 октября при трагических обстоятельствах. Об этом сообщили его близкие, уточнив, что несчастье произошло рядом с домом, где он проживал.

По словам знакомых, режиссер вышел из квартиры перекурить и не вернулся. Позже выяснилось, что его жизнь оборвалась в результате нападения. Некто зверски зарезал культурного деятеля. Правоохранители разбираются в деталях убийства.

Люди, знавшие знаменитость лично, рассказывают, что он был человеком тихим, мирным, далеким от любых конфликтов. Коллега Владимир Стуканов вспоминает его как доброго и уравновешенного профессионала, для которого работа всегда стояла на первом месте.

Новость о гибели звезды вызвала шок в киноиндустрии. Оператор Виталий Волчик отметил, что покойный обладал особым чувством кадра и умел превращать каждый фильм в законченное художественное произведение, наполненное глубоким смыслом.

Выпускник ВГИК, Сергей Политик много лет работал в кино и на телевидении, оставив после себя внушительное наследие. Среди его проектов – "Щит Минервы", культовая "Закрытая школа", "Одноклассники. Бывших не бывает" и сериал "Восьмой участок".

Для многих коллег он был не только профессионалом высочайшего уровня, но и человеком, который умел вдохновлять. Его смерть стала большой утратой для киноиндустрии.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской актрисы.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
