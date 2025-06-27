Цискаридзе объяснил, почему однажды сбежал из России

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Артист балета Николай Цискаридзе многократно признавался, что не мыслит себя без России. Страна помогла реализоваться ему в профессиональном плане, за что он ей очень признателен. Однако в его жизни бывали моменты, когда он попросту хотел отсюда сбежать.
Танцор вспомнил, как на пике своей карьеры работал практически без выходных в течение семи лет. Об отпуске или перерыве он мог только мечтать. В итоге негативные последствия дали о себе знать – у Цискаридзе развились депрессия и выгорание, из-за которых он не мог найти в себе сил.
"Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня все раздражало", – признался артист.
По его словам, справиться с ситуацией он смог только когда уехал из России на Канарские острова, где провел несколько месяцев в тишине и спокойствии. Артист много спал, отдыхал от репетиций и постоянного общения с людьми. Это помогло Николаю восстановиться и вернуться к своей профессии.
Сейчас Цискаридзе также много работает, но прошлый опыт позволил ему понять, насколько важно чередовать все с отдыхом. Теперь он может взять длительный перерыв, чтобы провести время наедине с собой и насладиться спокойствием.
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