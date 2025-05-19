Цискаридзе рассказал о деспотизме покойного Григоровича

Тяжелый нрав артиста был известен всем сотрудникам Большого театра

Покойный хореограф Юрий Григорович отличался невероятно строгим нравом, работать под его началом было непросто любому артисту, но вместе с этим благодаря такому подходу в театре царил настоящий творческий порядок, рассказал Николай Цискаридзе.

"Он сам лучше всего сказал в одном из интервью, когда его спросили о строгости: "Вы за тиранию?", он сказал: "Нет, я за деспотизм". Во многом это было так", – поделился артист.

По его словам, при Григоровиче все соблюдали невероятную дисциплину. Каждый сотрудник театра понимал свое место и на что он может рассчитывать в работе с постановщиком. Цискаридзе рассказал, что некоторые артисты, порой, приходили к покойному со своими предложениями и просьбами о ролях, на что хореограф мог одной фразой "Это не ваше" решить судьбу.

Как полагает Цискаридзе, эта профессиональная тактика возвела российский балет на невероятный уровень, который сейчас потерян. Ему невероятно стыдно, что шедевры прошлых лет теперь выглядят позорно.

Напомним, о смерти Юрия Григоровича стало известно в понедельник, 19 мая. Причиной кончины врачи называют осложнения после двусторонней пневмонии. Похороны знаменитого хореографа состоятся 23 мая, церемония прощания пройдет в Большом театре.