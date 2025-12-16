Водонаева назвала российских мужчин "красномордыми и толстобрюхими мужиками"

"Красномордые и толстобрюхие": Водонаева проехалась по российским мужчинам
Алена Водонаева. Фото: соцсети
И таких любит вся страна, убеждена ведущая

Телеведущая Алена Водонаева нелестно высказалась о российских мужчинах: представители сильного пола в стране, преимущественно, для нее "красномордые и толстобрюхие". Свое мнение она выразила в шоу "БеС комментариев", которое ведет Евгения Медведева.

К красавчикам Алена причислила Ивана Янковского и Станислава Бондаренко. Первый, считает Водонаева, отличается нестандартной красотой, а второй не в ее вкусе – просто считает, что у него привлекательная внешность. В четверку также вошли Александр Абдулов и Василий Степанов.

"Больше я не могу назвать красавцев. У нас многие толстомордые, краснобрюхие, кругленькие, лысеющие, с проплешинами, с пивными лицами, любящие поесть и выпить мужики. И их любит вся страна – и мужики, и женщины – потому что они сами такие же", – высказалась ведущая.

Звезда соцсетей проехалась и по Ксении Собчак, которую обвинила в непорядочности. Брюнетка, не сдержав эмоций, непечатно выразилась о журналистке, заявив, что никогда не пойдет к ней на интервью.

Алена вспомнила громкий скандал вокруг авторов телеграм-канала "Тушите свет", которые получили по тюремному сроку. Они сотрудничали с Ксенией. Сама Алена считает оказавшихся за решеткой журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева невиновными, возлагая ответственность за их судьбу на Собчак.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
