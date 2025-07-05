Засветила грудь: Водонаева во влажном платье произвела фурор

Засветила грудь: Водонаева во влажном платье произвела фурор
Фото: соцсети
Знаменитость опубликовала пикантный снимок в соцсетях

Блогер Алена Водонаева отправилась в США. Там знаменитость решила устроить себе фотосессию откровенного характера на одной из самых оживленных улиц Нью-Йорка. Знаменитость надела на себя белое платье с мокрым эффектом и стала позировать на проезжей части без белья. Кадры произвели в Сети настоящий фурор.

Водонаева похвасталась своей влажной укладкой с зачесанными назад волосами и акцентным макияжем на губах. Образ звезды дополнили босоножки бежевого цвета. Белый наряд подчеркивал фигуру Алены, в особенности в области декольте – из-за влажного состояния можно было разглядеть пикантные части ее тела.

Фото: соцсети

Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию у публики. На одних образ Водонаевой произвел настоящий фурор. Поклонникам показалось, что блогер обладает на снимках необычной вампирской харизмой. Другие, напротив, раскритиковали ее за внешний вид. Недовольные выразили мнение, что в последнее время ведущая слишком увлеклась погоней за стройностью и стала похожа на скелет.

Источник: соцсети

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