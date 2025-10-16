Психолог объяснил странную выходку Водонаевой на похоронах

Фото: соцсети
Поведение знаменитости раскритиковали многие россияне

Блогер Алена Водонаева, которая недавно осталась без любимой бабушки, возмутила народ. Знаменитость активно транслировала похороны родственницы в соцсетях, а также устроила фотосессию с сыном на кладбище. Психолог Ольга Лесняк объяснила, почему модель позволила себе такое поведение.

Специалист напомнила, что еще в годы Гражданской войны стали делать снимки во время церемоний прощания – такая традиция сохранилась в некоторых семьях до сих пор. При этом она не исключает, что желание фотографироваться в траурный день может быть связано с особенностями личности Алены, которая любит привлекать к себе внимание.

"Для начала отметим стремление выделяться, привлекать внимание, характерное для истероидов. Далее идет особая эмоциональная связь с темой смерти: у некоторых людей гибель близкого оставляет глубокую рану, и снимок становится своего рода попыткой восстановить контроль над ситуацией, изучить свою боль и личные переживания", – поделилась она.

Психолог указала, что для некоторых фотографии на кладбище – часть бунта против смерти. Так люди показывают, что не боятся ее и могут делать все, что захотят. 

Лесняк полагает, что Водонаеву критикуют за подобные снимки те люди, которым пришлось пережить похожее горе, но справиться с ним до конца не вышло. Поэтому тема смерти сильно трогает их в эмоциональном плане и является уязвимым местом.

Источник: Страсти

