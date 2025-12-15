Водонаева публично послала матом Собчак

"Блондинка в шоколаде" не дает покоя многим

Звезда социальных сетей Алена Водонаева резко высказалась о Ксении Собчак, обвинив ее в непорядочности. Эффектная брюнетка не стала сдерживать эмоции и публично послала свою коллегу, используя нецензурную брань.

Знаменитость отказалась от любого общения с Собчак и заявила, что никогда не согласится прийти к ней на интервью. Такая позиция брюнетки связана со скандальным уголовным делом вокруг канала "Тушите свет".

Телеведущая убеждена, что ответственность за судьбу журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, получивших сроки и оказавшихся в колонии строгого режима, лежит только на Собчак. Она эмоционально подчеркнула, что считает этих мужчин невиновными, и пожаловалась, что друзья и коллеги не видят их уже много лет из-за суровых условий заключения.

Водонаева напомнила, что в общественном пространстве широко обсуждались эпизоды с бегством "блондинки в шоколаде" через границу и обысками в ее доме, и, очевидно, все это происходило неслучайно. Она считает, что с самого начала вопросы следствия должны были быть адресованы прежде всего самой Собчак, однако в материалах уголовного дела ее фамилия так и не появилась.

При этом знаменитость отдельно отметила, что не оспаривает профессиональные навыки своей коллеги как журналиста. Тем не менее, к человеческим и моральным качествам блондинки у нее накопились большие претензии. В завершение она дала понять, что считает оппонентку недостойным человеком:

"Как человек пошла она [нафиг]. Она очень нехороший человек, непорядочный".

