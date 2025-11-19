Бородина публично осадила Собчак после заявления о разводе

Блондинка постоянно задирает свою бывшую коллегу

Ксения Бородина резко и с явной иронией отреагировала на заявление Ксении Собчак, которая в недавнем разговоре с Прохором Шаляпиным намекнула, будто телеведущая вот-вот расстанется с новоиспеченным супругом Николаем Сердюковым.

"Блондинка в шоколаде", намекая на развод, не привела никаких фактов, но в соцсетях тут же начали обсуждать горячую тему. Многие считают, что журналистке нечто известно.

Бородина, устав от распространяющихся слухов, отреагировала на ситуацию в своем блоге. Она объяснила, что воспринимает слова бывшей коллеги как попытку заманить ее на интервью, и подчеркнула, что подобные вбросы никак не повлияют на ее решение.

"Это был пук в воздух. Типа, ты ко мне не идешь на интервью, буду тебя покусывать теперь. Но это не поможет", – публично осадила журналистку знаменитость.

Она добавила, что в отличие от "блондинки в шоколаде" не желает той никаких семейных неудач и будет рада наблюдать за счастливой жизнью оппонентки.