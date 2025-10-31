Собчак пожаловалась на высокие цены билетов на шоу SHAMAN

Собчак пожаловалась на высокие цены билетов на шоу SHAMAN
Ксения Собчак. Фото: АГН "Москва"
Блондинка не упустила возможность уколоть звезду

Популярная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о завышенной стоимости билетов на концерт знаменитого исполнителя SHAMAN в Белгороде. По словам журналистки, цены, достигающие девяти тысяч рублей, вызывают недовольство у местных жителей.

Она с иронией отметила, что, несмотря на разговоры о том, что "патриотизм бесценен", не каждый может позволить себе такие траты.

Согласно информации билетных сервисов, мероприятие запланировано на 4 декабря, и значительная часть мест пока не продана. Сам артист ситуацию не комментировал.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
