Продюсер озвучил огромный гонорар Собчак за корпоратив в новогоднюю ночь

Ведущая решила как следует заработать

Журналистка и блогер Ксения Собчак решила хорошо заработать: за корпоратив в Новый год она потребует минимум 10 миллионов рублей, сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Ксения, впрочем, и так уже нарасхват: в беседе с поклонниками в социальных сетях она призналась, что все даты забиты. От предложений заказчиков приходится отбиваться. Свободна лишь новогодняя ночь.

Дворцов уверен, что заказчикам придется выложить круглую сумму, чтобы заполучить Собчак в Новый год.

На рынке услуги журналистки достаточно дорогостоящие: она пользуется востребованностью и обладает профессионализмом. И за чек с меньшей суммой, полагает продюсер, выступать она не станет.

"Ее заказывают чиновники, государственные деятели, олигархи, меценаты, бизнесмены", – высказался продюсер.

А для звезд отечественной сцены декабрь с началом января считаются наиболее выгодными: за праздники они получают вдвое больше, чем в любой другой период.

Не так давно Ксении пришлось реагировать на слухи о переезде в Испанию: поводом для оживленного обсуждения стал материал в El País, где говорилось о планах известной россиянки приобрести ВНЖ – для себя и сына. После этого публика решила, что Собчак перебирается в Европу. Однако та в ответ резко заявила, что живет и работает в России.