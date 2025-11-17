Продюсер озвучил огромный гонорар Собчак за корпоратив в новогоднюю ночь

Дворцов рассказал, кого будет развлекать Собчак в новогоднюю ночь
Фото: соцсети
Ведущая решила как следует заработать

Журналистка и блогер Ксения Собчак решила хорошо заработать: за корпоратив в Новый год она потребует минимум 10 миллионов рублей, сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Ксения, впрочем, и так уже нарасхват: в беседе с поклонниками в социальных сетях она призналась, что все даты забиты. От предложений заказчиков приходится отбиваться. Свободна лишь новогодняя ночь.

Дворцов уверен, что заказчикам придется выложить круглую сумму, чтобы заполучить Собчак в Новый год.

На рынке услуги журналистки достаточно дорогостоящие: она пользуется востребованностью и обладает профессионализмом. И за чек с меньшей суммой, полагает продюсер, выступать она не станет.

"Ее заказывают чиновники, государственные деятели, олигархи, меценаты, бизнесмены", – высказался продюсер.

А для звезд отечественной сцены декабрь с началом января считаются наиболее выгодными: за праздники они получают вдвое больше, чем в любой другой период. 

Не так давно Ксении пришлось реагировать на слухи о переезде в Испанию: поводом для оживленного обсуждения стал материал в El País, где говорилось о планах известной россиянки приобрести ВНЖ – для себя и сына. После этого публика решила, что Собчак перебирается в Европу. Однако та в ответ резко заявила, что живет и работает в России.

Источник: "Страсти"
По теме

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей