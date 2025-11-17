Продюсер озвучил огромный гонорар Собчак за корпоратив в новогоднюю ночь

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Журналистка и блогер Ксения Собчак решила хорошо заработать: за корпоратив в Новый год она потребует минимум 10 миллионов рублей, сообщил продюсер Сергей Дворцов.
Ксения, впрочем, и так уже нарасхват: в беседе с поклонниками в социальных сетях она призналась, что все даты забиты. От предложений заказчиков приходится отбиваться. Свободна лишь новогодняя ночь.
Дворцов уверен, что заказчикам придется выложить круглую сумму, чтобы заполучить Собчак в Новый год.
На рынке услуги журналистки достаточно дорогостоящие: она пользуется востребованностью и обладает профессионализмом. И за чек с меньшей суммой, полагает продюсер, выступать она не станет.
"Ее заказывают чиновники, государственные деятели, олигархи, меценаты, бизнесмены", – высказался продюсер.
А для звезд отечественной сцены декабрь с началом января считаются наиболее выгодными: за праздники они получают вдвое больше, чем в любой другой период.
Не так давно Ксении пришлось реагировать на слухи о переезде в Испанию: поводом для оживленного обсуждения стал материал в El País, где говорилось о планах известной россиянки приобрести ВНЖ – для себя и сына. После этого публика решила, что Собчак перебирается в Европу. Однако та в ответ резко заявила, что живет и работает в России.
Энергетическая система Незалежной сильно пострадала
Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику