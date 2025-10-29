Собчак устроила бардак в номере люксового отеля Парижа — фото

Звезда не постеснялась показать беспорядок в соцсетях

Жизнь популярной телеведущей Ксении Собчак снова бурно обсуждают в социальных сетях. На этот раз из-за хаоса, который она устроила в парижском отеле. Звезда прилетела во Францию на международную художественную ярмарку и похвасталась, что была в восторге от увиденного. Особенно ее поразили картины с загадочными названиями "Молодая женщина с прической в виде боковых пучков" и "Город-призрак".

Журналистка отметила, что на нынешней выставке было особенно много россиян, и это ее приятно удивило.

Но больше всего внимание подписчиков привлекла не арт-ярмарка, а видео, где Собчак показала свой гостиничный номер. На кадрах – разбросанная косметика, посуда с недоеденной едой и вещи, раскиданные повсюду.

Сама звезда к беспорядку отнеслась с иронией. Она заявила, что не обращает внимание на хаос, ведь для нее куда важнее – роскошный вид из окна и солнце над Парижем.

К слову, ранее Собчак рассказала, что больше всего любит в своем муже.