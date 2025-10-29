Собчак устроила бардак в номере люксового отеля Парижа — фото

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Жизнь популярной телеведущей Ксении Собчак снова бурно обсуждают в социальных сетях. На этот раз из-за хаоса, который она устроила в парижском отеле. Звезда прилетела во Францию на международную художественную ярмарку и похвасталась, что была в восторге от увиденного. Особенно ее поразили картины с загадочными названиями "Молодая женщина с прической в виде боковых пучков" и "Город-призрак".
Журналистка отметила, что на нынешней выставке было особенно много россиян, и это ее приятно удивило.
Но больше всего внимание подписчиков привлекла не арт-ярмарка, а видео, где Собчак показала свой гостиничный номер. На кадрах – разбросанная косметика, посуда с недоеденной едой и вещи, раскиданные повсюду.
Сама звезда к беспорядку отнеслась с иронией. Она заявила, что не обращает внимание на хаос, ведь для нее куда важнее – роскошный вид из окна и солнце над Парижем.
К слову, ранее Собчак рассказала, что больше всего любит в своем муже.
Многим европейцам надоел затяжной конфликт