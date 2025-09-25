Раскрыта вероятная стоимость новой квартиры Собчак в элитном районе

Знаменитость потратила на жилье несколько сотен миллионов рублей

Журналистка Ксения Собчак намекнула, что причиной ее громкой и скандальной вечеринки была покупка элитной недвижимости. Знаменитость приобрела пентхаус на Дмитровском шоссе и позвала отметить это событие многих звезд российского шоу-бизнеса. Риелтор Юрий Паршиков рассказал, какую сумму ведущая могла потратить на новое жилье.

По словам специалиста, сейчас район, в котором намерена проживать Собчак, находится в списке элитных. В старину там жили ремесленники и торговцы, а теперь крайне обеспеченные российские граждане. Покупка однокомнатной квартиры там обойдется минимум в 25 млн рублей, и то если повезет. А в среднем за нее придется отдать 40-60 млн рублей.

Цены на недвижимость в районе сильно растут от квадратуры. Например, трехкомнатная квартира будет стоить в десять раз дороже – от 250 до 600 млн рублей. Во сколько при этом обошелся пентхаус Собчак, остается только гадать.

"Квартиры могут достигать гораздо больших сумм, вплоть до более миллиарда", – отметил риелтор.

