"Пир во время чумы": россияне потребовали наказать Собчак

Вечеринка знаменитости вызвала невероятное возмущение общественности

Журналистка Ксения Собчак, которая некоторое время назад была в числе опальных звезд из-за участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой, решила устроить собственное громкое мероприятие. Знаменитость пригласила популярных личностей на свою Prime Era в стиле ностальгии по нулевым. На встрече гостей угощали элитным шампанским, черной икрой, лобстерами, устрицами и прочими деликатесами. Только на простых россиян это произвело крайне неприятное впечатление.

Сообщается, что граждане в соцсетях стали активно делиться своим возмущением по поводу вечеринки Собчак. Одних возмутило, что в непростой период для страны журналистка решила продемонстрировать таз черной икры и хвасталась веселым времяпрепровождением.

"Это шабаш. Участники должны быть наказаны",

"Зачем народ бесить?",

"Пир во время чумы", – пишут недовольные.

Некоторые выразили мнение, что Ксения Собчак намеренно решила позлить народ, поскольку в последнее время о ней стали все реже говорить в СМИ. Также к звезде уже обратились общественники с требованием дать объяснение своему скандальному поведению и извиниться перед простым народом.

Ранее Собчак раскрыла истинную причину развода SHAMAN.