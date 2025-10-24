Собчак уехала в Испанию и подала документы на ВНЖ

Собчак уехала в Испанию и подала документы на ВНЖ
Фото: соцсети
Знаменитость хочет получить документ на себя и сына

Ксения Собчак, которая последние три года занимается накапливанием заграничных активов, решила получить вид на жительство в Испании. Зарубежные СМИ сообщили, что телеведущая уехала в Европу, чтобы подать все необходимые документы на свое имя и на своего сына.

Сейчас у знаменитости есть французская виза на пять лет, которая позволяет ей свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. Одни источники утверждают, что Собчак получила трехлетнее разрешение на удаленную работу из Испании в качестве ИП, другие настаивают, что ее заявка еще находится на стадии рассмотрения.

Также ранее СМИ сообщали, что некоторое время назад Ксения стала обладательницей паспорта Израиля. Журналистка не подтверждала и не опровергала новости о наличии документа, лишь отмечая, что уезжать из России не собирается.

В последние годы Собчак активно скупала недвижимость в Дубае и рекламировала это в своих соцсетях. За наличие жилья в ОАЭ положена резидентская виза – аналог ВНЖ, которая действует в течение 10 лет. Однако для этого нужно потратить на покупку квартир и домов не менее 250 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак купила себе элитную квартиру в центре Москвы, стоимость которой может превышать один миллиард рублей.

Источник: El Pais
По теме

"Поражение неизбежно": ЕС тайно готовится к худшему сценарию для Украины

Европейцы разрабатывают меры на случай чрезвычайной ситуации

Во Франции сделали объявление о нападении России: дипломаты молчать не стали

В посольстве поспешили успокоить французских граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей