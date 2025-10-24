Собчак уехала в Испанию и подала документы на ВНЖ

Знаменитость хочет получить документ на себя и сына

Ксения Собчак, которая последние три года занимается накапливанием заграничных активов, решила получить вид на жительство в Испании. Зарубежные СМИ сообщили, что телеведущая уехала в Европу, чтобы подать все необходимые документы на свое имя и на своего сына.

Сейчас у знаменитости есть французская виза на пять лет, которая позволяет ей свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. Одни источники утверждают, что Собчак получила трехлетнее разрешение на удаленную работу из Испании в качестве ИП, другие настаивают, что ее заявка еще находится на стадии рассмотрения.

Также ранее СМИ сообщали, что некоторое время назад Ксения стала обладательницей паспорта Израиля. Журналистка не подтверждала и не опровергала новости о наличии документа, лишь отмечая, что уезжать из России не собирается.

В последние годы Собчак активно скупала недвижимость в Дубае и рекламировала это в своих соцсетях. За наличие жилья в ОАЭ положена резидентская виза – аналог ВНЖ, которая действует в течение 10 лет. Однако для этого нужно потратить на покупку квартир и домов не менее 250 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак купила себе элитную квартиру в центре Москвы, стоимость которой может превышать один миллиард рублей.